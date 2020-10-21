مسلحون يغتالون ضابطا عسكرياً برتبة ملازم في عدن

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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مسلحون يغتالون ضابطا عسكريا برتبة ملازم في عدن .

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، اغتيال ضابط يمني برتبة ملازم، يدعى ناصر الفضلي، بواسطة مسلحين، في مديرية المنصورة بمدينة عدن.

وأفاد المصدر بأن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الفضلي في تقاطع حي الكثيري، وأردوه قتيلا، قبل أن يلوذوا بالفرار.

والقتيل ناصر الفضلي خريج كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول، وكان شابا يتصف بالأخلاق الطيبة، وفق شهادة أصدقائه وزملائه