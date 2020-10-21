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السعودية..الحكومة تعدل قراراتها بشأن التعامل مع أولاد الموطنة من زوج أجنبي

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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السعودية.. الحكومة تعدل قراراتها بشأن التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبي جلسة مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي".

 ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص".

ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم

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