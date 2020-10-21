مسلحون يغتالون ضابطا عسكرياً برتبة ملازم في عدن السعودية..الحكومة تعدل قراراتها بشأن التعامل مع أولاد الموطنة من زوج أجنبي 5 أرقام تاريخية سجلها برشلونة مع انطلاق دوري الأبطال ناشطون يطلقون مبادرة لأستعادة ما نهبه الحوثيون بتعقب استثمارات الجماعة ومقاضاة قادتها أمام المحاكم الدولية مسؤول بارز في الحكومة الشرعية: يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات قوية وجريئه ضد مجلس الأمن ويدعوه إلى مغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه إيران أشتعال المعارك بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية بالضالع من جديد وعشرات القتلى والجرحى تحذير فلكي من موجة صقيع في هذه المناطق ”غوتيريش“ يدعو للتعاون لوضع اللمسات الأخيرة لـ”الإعلان المشترك“ الصليب الأحمر الدولي في اليمن ينتهك القانون الدولي والحقوق الجنائية ويقف شريكا مع الحوثيين وصول ثالث سفينة مشتقات نفطية الى ميناء الحديدة خلال اسبوع
السعودية.. الحكومة تعدل قراراتها بشأن التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبي جلسة مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب.
ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي".
ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".
وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص".
ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم