تحذير فلكي من موجة صقيع في هذه المناطق

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذر الفلكي اليمني، عدنان الشوافي، الثلاثاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، من أجواء باردة وموجة صقيع تشهدها معظم مناطق البلاد، بناءً على صور وبيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس.

وقال الشوافي، إن متوقع أهم مؤشرات طقس اليمن من الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الأحد القادم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة الصغرى فوق الصفر المئوي مصحوبة بأجواء صحوة باردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وبالنسبة للأمطار متوقع أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى.

ودعا إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة خصوصا العاملين في الأماكن المفتوحة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذر رعاة النحل والماشية والمزارعين من موجة الصقيع المتوقعة وتأثيرها على بعض المواضع خصوصا المزروعات التي تتأثر سريعا.