الصليب الأحمر الدولي في اليمن ينتهك القانون الدولي والحقوق الجنائية ويقف شريكا مع الحوثيين

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قالت الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة مارتن الدولية في الحقوق هدى الصراري، إن قيام الصليب الأحمر بدفن عشرات الجثث المجهولة الهوية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية يعد انتهاك لحقوق جنائية للضحايا.
وقالت الصراري التي تراس منظمة دفاع للحقوق والحريات إن الصليب الأحمر لا يحق له المشاركة في دفن الجثث قبل استدعاء متخصصين بعلم الانثربولوجيا والطب الشرعي لفحص رفات وهياكل الجثث.
وأشارت إلى وجود عشرات الأسر التي لديها مخفيون قسرا، وشددت الصراري على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات قبل دفن الجثث التي تزعم مليشيا الحوثي أنها مجهولة الهوية.
وقال الصحفي فارس الحميري إن عدد الجثث التي دفنتها مليشيا الحوثي تحت مسمى الجثث المجهولة الهوية بلغت 232 جثة خلال العام الجاري.
وقالت الصراري إن دفن الجثث بهذه الطريقة وعبر الصليب الأحمر الدولي يساعد الجناة في الإفلات من العقاب، ولم تستبعد الصراري أن تكون تلك الجثث عائدة لأشخاص مختطفين قتلوا تحت التعذيب.