وصول ثالث سفينة مشتقات نفطية الى ميناء الحديدة خلال اسبوع لأول مرة.. عرض عسكري لـ”الانتقالي الجنوبي“ بسقطرى أحد مقربي محمد بن زايد يسئ للنبي محمد ويطالب السعودية منح اليهود تعويضات مالية ومنحهم الجنسية استهداف تركيا مجددا في جنوب اليمن مشاكل جديدة تطفو على السطح بين مدرب برشلونة وميسي السفير العرادة يلتقي مدير دائرة الوطن العربي بالخارجية الموريتانية مفاجأة شدت الاسرة الحاكمة بالمملكة.. الأمير النائم في غيبوبة منذ 15 عامًا (فيديو) صوت شابة سعودية يتصدر الترند لسبب غريب كارثة تهدد دولة خليجية بسبب صراع السعودية والامارات في مواجهة قطر دولة عربية تتربع بدرجة الأعلى عالميا في سرعة الانترنت
نظم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، الثلاثاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، عرضا عسكريا، للمرة الأولى في محافظة سقطرى على المحيط الهندي جنوب شرقي البلاد.
وقال الموقع الإلكتروني للمجلس إن "الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية في محافظة سقطرى، نظمت عرضا عسكريا مهيبا في مقر اللواء الأول مشاة بحري".
وجاء العرض العسكري احتفالا بالذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر، ضد الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن عام 1963.
وقال رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى، رأفت الثقلي، إن "الاحتفال ترجمة لنضالات شعبنا الجنوبي الذي يخوض اليوم نضالا لاستعادة دولته وهويته (في إشارة إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله)".
ورفع علم دولة الجنوب اليمني قبل الوحدة، في العرض العسكري، إضافة إلى صور رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
ويعد هذا أول عرض عسكري يقيمه الانتقالي في سقطرى، رغم المطالب المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بضرورة تطبيع الأوضاع في الجزيرة وخروج قوات المجلس.
وفي 11 مايو/آيار الماضي، طالبت الحكومة اليمنية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" بالتدخل لإنقاذ محافظة أرخبيل سقطرى من تصعيد المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي، على محافظة سقطرى، بعد قتال ضد قوات الحكومة التي اعتبرت ذلك "انقلابا عسكريا مكتمل الأركان".
وتخشى الحكومة اليمنية من أن يؤدي العنف المتصاعد في الجزيرة، إلى فقدانها موقعها في قائمة التراث العالمي.