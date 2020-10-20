أحد مقربي محمد بن زايد يسئ للنبي محمد ويطالب السعودية منح اليهود تعويضات مالية ومنحهم الجنسية

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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طلب الناشط الإماراتي، حمد المزروعي( أحد مقربي محمد بن زايد) من سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي مطالبة المملكة العربية السعودية، دفع غرامة مالية لأحفاد يهود خيبر.

جاء ذلك في تصريحات المزروعي لصحيفة معاريف الإسرائيلية،.

كما طالب الناشط الإماراتي إلى جانب دفع تعويضات لأحفاد يهود خيبر الذين طُردوا من مدينة خيبر السعودية في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، طالب أيضا بتكريمهم ومنحهم الجنسية السعودية.

وتم تداول الخبر على نطاق واسع، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استهجانهم من تصريحات المزروعي الناشط المقرب من محمد ابن زايد.

وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها الناشط الإماراتي، تصريحات غريبة وشاذة، منها تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، في 11 أيلول/سبتمبر الجاري، قال فيها: “قريبا نصلي في الأقصى”، وأرفق التغريدة بعلم الكيان الصهيوني، وجاءت تغريدته في خضم موجة التطبيع التي تشهدها منطقة الخليج مع دولة الاحتلال.

كما أعرب في نهاية العام 2019، عن أمنيته لعام 2020، وهي أن يرفرف علم بلاده الإمارات العربية في تل أبيب، وعلم دولة الاحتلال في أبو ظبي.

وتأتي خرجة المزروعي الغريبة، بعد أقل من أسبوع (15أيلول/سبتمبر الجاري) من حفل توقيع اتفاقيتي تطبيع كامل العلاقات بين دولتي الإمارات والبحرين العربيتين، والاحتلال الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين العربية منذ عشرات السنين.