استهداف تركيا مجددا في جنوب اليمن

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلن اليوم الثلاثاء الهلال الأحمر التركي عن إصابة أحد موظفيه، برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقال الهلال التركي عبر حسابه بتويتر، "إن أحد موظفي الهلال تعرض أثناء أداءه واجبه الإنساني في اليمن هجوم مسلح من أشخاص مجهولي الهوية".

وأضاف، "تم إدخال المصاب إلى غرفة العمليات مباشرة في مدينة عدن وهو تحت الرعاية الصحية الآن".

وذكر أن السلطات المحلية في اليمن تقوم بعملية تحقيق لكشف هوية وأجندة منفذ أو منفذي الهجوم، مؤكداً أن الهلال يتابع الموقف عن كثب.