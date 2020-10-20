وصول ثالث سفينة مشتقات نفطية الى ميناء الحديدة خلال اسبوع لأول مرة.. عرض عسكري لـ”الانتقالي الجنوبي“ بسقطرى أحد مقربي محمد بن زايد يسئ للنبي محمد ويطالب السعودية منح اليهود تعويضات مالية ومنحهم الجنسية استهداف تركيا مجددا في جنوب اليمن مشاكل جديدة تطفو على السطح بين مدرب برشلونة وميسي السفير العرادة يلتقي مدير دائرة الوطن العربي بالخارجية الموريتانية مفاجأة شدت الاسرة الحاكمة بالمملكة.. الأمير النائم في غيبوبة منذ 15 عامًا (فيديو) صوت شابة سعودية يتصدر الترند لسبب غريب كارثة تهدد دولة خليجية بسبب صراع السعودية والامارات في مواجهة قطر دولة عربية تتربع بدرجة الأعلى عالميا في سرعة الانترنت
شهدت أوساط الأسرة المالكة في السعودية (آل سعود) مفاجأة جديدة بشأن حالة الأمير النائم في غيبوبة منذ 15 عامًا، ويعيش على الأجهزة الطبية المتطورة.
وتداول أمراء من "آل سعود" ومغردون مقطع فيديو يظهر ردة فعل مفاجئة من الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.
ووثق الفيديو المتداول على موقع "تويتر"، لحظة إلقاء الأميرة "نورة" التحية على الأمير "الوليد" النائم في غيبوبة، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة؛ تفاعلًا معها.
وتمتلك عائلة الأمير الوليد بن خالد بن طلال الأمل في أن يستيقظ من الغيبوبة التي دخل فيها، وذلك بعد إشارات أظهرها تفيد بإمكانية معالجته من حالته.
وكان الأمير "الوليد بن خالد بن طلال" قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية في بريطانيا، ليدخل بعدها في غيبوبة طويلة إلى الآن.