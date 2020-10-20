كارثة تهدد دولة خليجية بسبب صراع السعودية والامارات في مواجهة قطر دولة عربية تتربع بدرجة الأعلى عالميا في سرعة الانترنت الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية مفتاح العيش بسعادة .. تغييرات بسيطة في نمط الحياة تطيل العمر محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي احتفالا بالهدف رقم 10 البنك الدولي يعلن عن دعم كبير لليمن بملايين الدولارات ويحدد المشاريع المستفيدة.. منها صرف حوافز للمعلمين الحوثيون يعترفون بمقتل عدد من الضباط الكبار الموالين لهم.. أسماء انطلاق دوري ابطال اوروبا الليلة بمواجهات نارية ومهمة سهلة لبرشلونة «توقيت المباريات» التربية تحسم الجدل وتكشف حقيقة الغاء الشهادات الصادرة من اليمن ومصير المنح الدراسية شاهد: فيديو صادم لأم ترمي بأطفالها في النهر انتقاما من طليقها!
كشفت تقارير حديثة، أن سرعة التحميل بتقنية الجيل الخامس (5G) في السعودية هي الأولى على مستوى العالم؛ حيث يبلغ متوسط سرعة التحميل 377.2 ميغابايت في الثانية.
وبحسب صحيفة "سبق"، جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد السعودية بسرعة تحميل تبلغ 336.1 ميغابايت في الثانية.
واحتلت أستراليا المركز الثالث بسرعة تصل إلى 215.8، ثم تايوان بسرعة 211.8، وخامسا جاءت إسبانيا بسرعة بلغت 201.1 ميغابايت في الثانية.
وأوضح التقرير أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون السعوديون متصلين بشبكات الجيل الخامس يعد مرتفعا بنسبة 37% مقارنة بالدول الأخرى.