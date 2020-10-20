الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 589

فُجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأسرة الحاكمة في السعودية، اليوم الثلاثاء، بوفاة أمير بارز في أسرة "آل سعود".

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الثلاثاء، الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته"

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الراحل الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من اليوم.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.