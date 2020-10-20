مفتاح العيش بسعادة .. تغييرات بسيطة في نمط الحياة تطيل العمر

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 174

يمكن أن يكون مفتاح العيش لفترة أطول هو تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، بما في ذلك 5 حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات كل يوم.

ومن أسهل الطرق للتأكد من أنك تعيش لفترة أطول هي الإقلاع عن التدخين، إذا كنت مدخنا.

ويعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة المميت، ويمكن أن يؤثر أيضا على الشرايين التاجية.

وإذا كان عليك إجراء تغيير واحد فقط على نمط حياتك لتحسين صحتك، فقد حث الأطباء على الإقلاع عن السجائر.

ويجب عليك أيضا محاولة الحفاظ على مؤشر كتلة جسم صحي، وفقا لجونز هوبكنز ميديسن.

كما تساهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتخاذ خيارات غذائية صحية في زيادة فرصك في العيش لأطول فترة ممكنة.

وقالت الدراسة التي أجراها جونز هوبكنز على 6200 رجل وامرأة، على مدى ثماني سنوات، إن أولئك الذين تبنوا أربعة سلوكيات ذكية قللوا من فرصة الوفاة من جميع الأسباب خلال هذا الإطار الزمني بنسبة مذهلة بلغت 80%.

ويؤثر التدخين على الشرايين التاجية والرئتين، كما أن المدخنين لديهم معدلات متزايدة من السرطان وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وحافظ الأشخاص الأكثر صحة في الدراسة على مؤشر كتلة الجسم [BMI] - نسبة الطول إلى الوزن التي تقيس كتلة الجسم - عند نسبة صحية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأكثر صحة يتبعون نظاما غذائيا على طراز البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني اتباع نظام غني بالفواكه والخضروات الطازجة والزيوت الصحية والأسماك وكربوهيدرات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون للطهي.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا زيادة فرصك في العيش عن طريق شرب المزيد من القهوة، كما يُزعم.

وتحتوي القهوة على عدد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة التي تحمي من عدد من الحالات. ويمكنك تقليل فرص الإصابة بمرض السكري والخرف وحتى مرض باركنسون، عن طريق شرب القهوة.

ولكن، يجب تجنب شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة كل يوم.

وتعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جانبا مهما لتحسين الصحة العامة، ومساعدتك على العيش لفترة أطول.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، هم أقل عرضة بنسبة تصل إلى 50% للإصابة بمرض السكري النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

وقد يقلل أيضا من فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 35%.