محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي احتفالا بالهدف رقم 10

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يحتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر بوصوله للهدف رقم 100 بعد تسجيله هدفا مع ليفربول، خلال مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ويرتدي محمد صلاح حذاء خاصا من اللون الذهبي خلال مواجهة أياكس.

ويواجه ليفربول منافسه أياكس في انطلاق دور المجموعات لدوري الأبطال مساء الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما لعب 5 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد سون هيونج مين نجم توتنهام، ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.