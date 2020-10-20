الحوثيون يعترفون بمقتل عدد من الضباط الكبار الموالين لهم.. أسماء

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعترفت جماعة الحوثي المسلحة، مساء الإثنين، بمقتل عدد من الضباط الكبار الموالين لها ،في المعارك الدائرة بالبلاد.

وذكرت وسائل اعلام تابعة للحوثيين، أن الجماعة شيّعت جثامين 14 ضابطا في صنعاء، بحضور مسؤولين كبار.

وقالت أن القتلى «سقطوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن»، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل قال موقع الجيش اليمني، ان العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية المتمردة، والمدعومة من إيران، تعيش مظاهر تشييع، وعمليات دفن للجثث التي غصت بها المستشفيات، وان المليشيات اضطرت إلى استخدام ثلاجات التبريد للحفاظ عليها ونقلها إلى أماكن الدفن.

وأعلنت المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين، وفي وسائل إعلامها تشييع قياداتها الميدانية، التي لاقت مصرعها خلال المواجهات العسكرية مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في محافظات مأرب والجوف، والضالع، وشرق صنعاء، وبغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال "سبتمبر نت " انه اطلع على اعترافات بعض العناصر التي وقعت في قبضة الجيش بأن المليشيا تمارس طرقاً عدة من أجل التجنيد، منها الوقوع تحت تأثير الدعاية الكاذبة للمليشيا والتي تروج للانتصارات الوهمية، إضافة إلى تزييف الحقائق، ويتفاجؤون بالميدان، الذي يغلي ناراً وجحيماً تحت رصاص أبطال الجيش والمقاومة.

وكانت المليشيات قد أعلنت عن تشييع ما لا يقل عن 16 عنصراً، ممن ينتحلون رتباً عسكرية، ويعدون من القيادات المهمة لها، ممن تدربت في إيران، ولدى حزب الله، قتلوا جميعاً في المعارك الأخيرة، والتي حقق فيها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة واستراتيجية.

وشيعت المليشيا منتحلاً لرتبة لواء، وستة منتحلين رتبة عميد، ومنتحلاً لرتبة عقيد، وآخر لرتبة رائد، وواحد لرتبة نقيب، بينما 5 منتحلين لرتبة ملازم، وعدد 4 منتحلين لرتبة مساعد.

وحضر تشييع القيادات امس الإثنين، بحسب إعلام المليشيا مسؤولون كبار بصنعاء.

وأعلنت المليشيا تشييع كل من المنتحل رتبة لواء، أحمد جابر المطري والمنتحلين رتبة عميد وهم: "علي عبدالله دغيش، وعبده محمد أبو عبدل، وصقر عبدالخالق المقباسي، وهلال منصور الأقهومي".

كما أعلنت تشييع المنتحل رتبة عقيد، محمد سعيد مبروك، والمنتحل رتبة رائد عصام محمد السوادي، والمنتحلين رتبة ملازم، وائل محمد علي الغويدي، وأحمد صالح القدري ويحيى محمد حدادي وعلي حسين حدادي، والمنتحلين رتبة مساعد، موسى شويع العبدي ويحيى طيب شامي وعبدالملك ناصر الموانس.

وشيعت المليشيا المتمردة أمس الأول، عنصراً منتحلاً رتبة نقيب وهو أحمد محمد الحماطي والمنتحل رتبة ملازم فايز سلمان الحضوري.