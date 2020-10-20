انطلاق دوري ابطال اوروبا الليلة بمواجهات نارية ومهمة سهلة لبرشلونة «توقيت المباريات»

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تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا موسم 2020-21 بمواجهات من العيار الثقيل، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على باريس سان جيرمان فى أقوى مباريات الليلة، فيما يصطدم تشيلسى مع أشبيلية.
ويحل يوفنتوس ضيفا على دينامو كييف الأوكرانى، ويدخل برشلونة مهمة سهلة عندما يستضيف فرينكفاروزى المجرى.
فيما يلي باقي مباريات الليلة:
-زينيت الروسى ضد كلوب بروج البلجيكي
-رين الفرنسى ضد كراسنودار الروسي
-لاتسيو الايطالى ضد بوروسيا دورتموند الألماني
-لايبزيج الألمانى ضد باشاك شهير التركي