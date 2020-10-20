التربية تحسم الجدل وتكشف حقيقة الغاء الشهادات الصادرة من اليمن ومصير المنح الدراسية

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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نفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، مزاعم إلغاء الشهادة التعليمية الصادرة عن اليمن بسبب خروجها من التقييم العالمي لجودة التعليم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإعلام التربوي، محمد الدباء، لوكالة (سبأ) "أن معايير جودة التعليم لا تلغي الشهادات التعليمية عن أي بلد لم يوفق في تقييم جودة التعليم".

وأضاف "هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف إقليمية ودولية توثق الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن المؤسسات التعليمية".

وأكدً ان ما ورد بشأن أن "خروج اليمن إلى جانب خمس دول عربية أخرى من التقييم العالمي لجودة التعليم سوف يضع قيودا على سياسات القبول للطلبة المبتعثين مستقبلا، بسبب تدني مستوى التعليم قبل الجامعي" مجرد إدعاء جزافي وغير صحيح ويفتقر للادلة والبراهين ".

وخرجت اليمن من تقييم جودة التعليم الصادر عن مؤشر دافسو .

وأظهر المؤشر الترتيب العالمي للدول حسب تطور جودة التعليم لديها في نهاية العام 2019 وسجل خروج 6 دول عربية من التقييم وتصدر دول عربية أخرى مراكز متقدمة وتراجع دول عربية أخرى إلى ذيل التقييم.

وبحسب المؤشر قفد خرجت اليمن والسودان والصومال وسوريا والعراق وليبيا.

واحتلت دولة قطر قائمة أفضل دولة عربية على دافسو والرابعة على مستوى العالم البالغ عددها 140 دولة تم تقييمها.

وجاءت دول الإمارات ولبنان والبحرين والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر واثيوبيا في المراحل الثانية والثالثة والرابعة وصولا إلى المرتبة العاشرة عربياً.

واحتلت مصر آخر القائمة عربيا وبالترتيب 139 عالميا وهو ما يعني تدحرجها إلى اخر القائمة.