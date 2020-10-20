انطلاق دوري ابطال اوروبا الليلة بمواجهات نارية ومهمة سهلة لبرشلونة «توقيت المباريات» التربية تحسم الجدل وتكشف حقيقة الغاء الشهادات الصادرة من اليمن ومصير المنح الدراسية شاهد: فيديو صادم لأم ترمي بأطفالها في النهر انتقاما من طليقها! شبح الحرب العالمية الثالثة يطل برأسه ...وهذه أبرز الأسحلة والتطوارت تطورات هي الأقوى في تاريخ اليمن..عفيفات في سجون المليشيات الحوثية يرفضن مبادلتهن بمجرمي الجماعة والبالغ عددهن 400مختطفة السودان أمام منعطف تاريخي....حمدوك يعلن رفع اسم السوادان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيفتح الباب أمام إعفائه من الديون بقيمة 60 مليار دولار السعودية: تفاجئ المجتمع الدولي بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحدد أمام الأمم المتحدة شرط تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب بالحصول على حقوقة المشروعة تفاصيل ..جلسة لمجلس الأمن الدولي تقدم روسيا فيها رؤيتها حول أمن منطقة الخليج أول سفير تهريب في العالم.....الحكومة اليمنية تقول إن تحركات طهران في صنعاء تؤكد وصاية إيران على الحوثيين المليشيات الحوثية تدفن جثثاً مجهولة ...والحكومة اليمنية تصدر تصريحات مخيفة
نفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، مزاعم إلغاء الشهادة التعليمية الصادرة عن اليمن بسبب خروجها من التقييم العالمي لجودة التعليم.
وقال مدير عام الإدارة العامة للإعلام التربوي، محمد الدباء، لوكالة (سبأ) "أن معايير جودة التعليم لا تلغي الشهادات التعليمية عن أي بلد لم يوفق في تقييم جودة التعليم".
وأضاف "هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف إقليمية ودولية توثق الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن المؤسسات التعليمية".
وأكدً ان ما ورد بشأن أن "خروج اليمن إلى جانب خمس دول عربية أخرى من التقييم العالمي لجودة التعليم سوف يضع قيودا على سياسات القبول للطلبة المبتعثين مستقبلا، بسبب تدني مستوى التعليم قبل الجامعي" مجرد إدعاء جزافي وغير صحيح ويفتقر للادلة والبراهين ".
وخرجت اليمن من تقييم جودة التعليم الصادر عن مؤشر دافسو .
وأظهر المؤشر الترتيب العالمي للدول حسب تطور جودة التعليم لديها في نهاية العام 2019 وسجل خروج 6 دول عربية من التقييم وتصدر دول عربية أخرى مراكز متقدمة وتراجع دول عربية أخرى إلى ذيل التقييم.
وبحسب المؤشر قفد خرجت اليمن والسودان والصومال وسوريا والعراق وليبيا.
واحتلت دولة قطر قائمة أفضل دولة عربية على دافسو والرابعة على مستوى العالم البالغ عددها 140 دولة تم تقييمها.
وجاءت دول الإمارات ولبنان والبحرين والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر واثيوبيا في المراحل الثانية والثالثة والرابعة وصولا إلى المرتبة العاشرة عربياً.
واحتلت مصر آخر القائمة عربيا وبالترتيب 139 عالميا وهو ما يعني تدحرجها إلى اخر القائمة.