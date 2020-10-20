شاهد: فيديو صادم لأم ترمي بأطفالها في النهر انتقاما من طليقها!

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 391

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يوثق جريمة بشعة ارتكبتها إحدى النساء، عندما أقدمت على رمي طفليها من أعلى جسر، في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث يوم الاحد على جسر الائمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها"(انفصلت عنه قبل ثلاثة اشهر).

ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة، قبل أن ترمي بهما في النهر واحدًا تلو الآخر، في مشهد يحبس الأنفاس.

وأثار الفيديو ضجة وغضبًا واسعًا في العراق، واستنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها(اعمارهم 3 وسنتين) وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.

بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، في مشهد يدمي القلوب، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.

وألقت قوات الأمن، القبض على المرأة فور ارتكابها الجريمة وبث الفيديو، وسرعان ما اعترفت بفعلتها، بينما استطاعت السلطات انتشال جثتي الطفلين لاحقا.