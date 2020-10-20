انطلاق دوري ابطال اوروبا الليلة بمواجهات نارية ومهمة سهلة لبرشلونة «توقيت المباريات» التربية تحسم الجدل وتكشف حقيقة الغاء الشهادات الصادرة من اليمن ومصير المنح الدراسية شاهد: فيديو صادم لأم ترمي بأطفالها في النهر انتقاما من طليقها! شبح الحرب العالمية الثالثة يطل برأسه ...وهذه أبرز الأسحلة والتطوارت تطورات هي الأقوى في تاريخ اليمن..عفيفات في سجون المليشيات الحوثية يرفضن مبادلتهن بمجرمي الجماعة والبالغ عددهن 400مختطفة السودان أمام منعطف تاريخي....حمدوك يعلن رفع اسم السوادان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيفتح الباب أمام إعفائه من الديون بقيمة 60 مليار دولار السعودية: تفاجئ المجتمع الدولي بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحدد أمام الأمم المتحدة شرط تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب بالحصول على حقوقة المشروعة تفاصيل ..جلسة لمجلس الأمن الدولي تقدم روسيا فيها رؤيتها حول أمن منطقة الخليج أول سفير تهريب في العالم.....الحكومة اليمنية تقول إن تحركات طهران في صنعاء تؤكد وصاية إيران على الحوثيين المليشيات الحوثية تدفن جثثاً مجهولة ...والحكومة اليمنية تصدر تصريحات مخيفة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يوثق جريمة بشعة ارتكبتها إحدى النساء، عندما أقدمت على رمي طفليها من أعلى جسر، في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.
وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث يوم الاحد على جسر الائمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها"(انفصلت عنه قبل ثلاثة اشهر).
ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة، قبل أن ترمي بهما في النهر واحدًا تلو الآخر، في مشهد يحبس الأنفاس.
وأثار الفيديو ضجة وغضبًا واسعًا في العراق، واستنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها(اعمارهم 3 وسنتين) وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.
بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، في مشهد يدمي القلوب، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.
وألقت قوات الأمن، القبض على المرأة فور ارتكابها الجريمة وبث الفيديو، وسرعان ما اعترفت بفعلتها، بينما استطاعت السلطات انتشال جثتي الطفلين لاحقا.