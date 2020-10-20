السودان أمام منعطف تاريخي....حمدوك يعلن رفع اسم السوادان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيفتح الباب أمام إعفائه من الديون بقيمة 60 مليار دولار

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 142

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

وقال حمدوك في كلمة له، يوم الاثنين: "هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد... رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسعا لتعزيز عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي".

و حمدوك يعلق على تغريدة ترامب حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتابع: "يعود السودان للنظام المالي والمصرفي العالمي... هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون.

نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار وبهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات "لضحايا الإرهاب" بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال