السودان أمام منعطف تاريخي....حمدوك يعلن رفع اسم السوادان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيفتح الباب أمام إعفائه من الديون بقيمة 60 مليار دولار السعودية: تفاجئ المجتمع الدولي بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحدد أمام الأمم المتحدة شرط تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب بالحصول على حقوقة المشروعة تفاصيل ..جلسة لمجلس الأمن الدولي تقدم روسيا فيها رؤيتها حول أمن منطقة الخليج أول سفير تهريب في العالم.....الحكومة اليمنية تقول إن تحركات طهران في صنعاء تؤكد وصاية إيران على الحوثيين المليشيات الحوثية تدفن جثثاً مجهولة ...والحكومة اليمنية تصدر تصريحات مخيفة الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات لمواطني الدولتين الأمم المتحدة لطفولة:تعلن رسمياً إغلاق 26 برنامجاً في اليمن ومليون طفل بحاجة ماسة لعلاج سوء التغذية ”الاتحاد الدولي للصحفيين“ يرحب بإطلاق سراح 5 صحفيين من سجون الحوثي إشهار ”الاكليل الثقافي اليمني“ بتركيا الكشف ولأول مرة منذ تنفيذها في 2017 عن تفاصيل ”عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل“
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.
وقال حمدوك في كلمة له، يوم الاثنين: "هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد... رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسعا لتعزيز عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي".
و حمدوك يعلق على تغريدة ترامب حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتابع: "يعود السودان للنظام المالي والمصرفي العالمي... هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون.
نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار وبهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان".
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات "لضحايا الإرهاب" بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال