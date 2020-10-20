الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات لمواطني الدولتين

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات خلال زيارة وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل بحسب هيئة البث الرسمية و"باراك رافيد" المراسل الدبلوماسي .

توقع إسرائيل والإمارات، اليوم اتفاقاً يقضي بإعفاء متبادل لمواطني الدولتين من الحصول على تأشيرات الدخول، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل والإمارات ستوقعان الثلاثاء على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات السفر.

وأضافت: "ستصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية لا يطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول إليها أول جواز سفر أجنبي".

وسيتم توقيع الاتفاق في إطار "لقاء القمة الثلاثية في مطار بن غوريون، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية (الخزانة) الأمريكي ستيفن مينوتشين، ووزير المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطيار.

وسيلقي الثلاثة بيانا مشتركا"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، قال الصحفي إسرائيلي "باراك رافيد" المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا" العبري، في تغريدة على تويتر: "انتبهوا لهذا التطور الدراماتيكي: ستوقع إسرائيل والإمارات غدا اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات".

وأضاف: "لن يحتاج الإسرائيليون الذين يسافرون إلى الإمارات إلى تأشيرة.

ولن يحتاج مواطنو الإمارات الذين يسافرون إلى إسرائيل إلى تأشيرة". وتابع: "ستكون الإمارات الدولة الوحيدة التي تبرم معها إسرائيل اتفاقية إعفاء من التأشيرات".

ويصل وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل،اليوم، للتوقيع على عدة اتفاقيات بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني