شابة عربية تخلع زوجها بسبب عدم دفعه اشتراك النت

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طالبت سيدة مصرية بخلع زوجها بعد زواج دام 8 أشهر، مبررة طلبها بأنه لا يريد أن يدفع اشتراك الـ Wi-Fi ويطلب منها سرقة رمز مرور الجيران، ويتهرب من دفع فواتير المياه والكهرباء.
وقالت السيدة في شكواها: " تحدثت مع زوجي أكثر من مرة بسبب تراكم فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت الشهرية بشكل مبالغ فيه، إلا أنه قام بإهانتي، وخلال حديثه تلفظ بكلمات عن نقل إقامتنا الى منزل آخر، فعلم صاحب المنزل بتلك المتأخرات فطالبه بالجلوس معه إلا أن زوجي تهرب منه ولم يستمع لحديثه " .
وأضافت الزوجة: "زوجي يشابه والده كثيرًا، والذي كان يتعمد هو الآخر ترك الفواتير المستحقة عليه بالسنوات ثم بعدها يقوم بنقل إقامته إلى منزل آخر، لكن رفضي هذا الأسلوب دفعني إلى ترك المنزل والذهاب إلى شقة والدي بعد نشوب شجار كبير مع زوجة صاحب المنزل "؛ لتطالب بعدها بالخلع.