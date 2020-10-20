آخر الاخبار

”الاتحاد الدولي للصحفيين“ يرحب بإطلاق سراح 5 صحفيين من سجون الحوثي إشهار ”الاكليل الثقافي اليمني“ بتركيا الكشف ولأول مرة منذ تنفيذها في 2017 عن تفاصيل ”عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل“ تفاصيل رسالة عاجلة بعثتها الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي تشكو فيها من ”سابقة خطيرة ونظام مارق“ ماذا تعرف عن حنان الأحمدي التي حازت ثقة الملك سلمان؟ شابة سعودية تدخل موسوعة غينيس عن طريق القهوة عاجل .. وفاة صائب عريقات في أحد مشافي إسرائيل كيف سيغير المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ”جو بايدن“ سياسة أمريكا في اليمن؟ ماذا قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي عن السعودية والعلاقات معها مفتي سلطنة عمان يثير عاصفة من الجدل بعد تغريدة غير متوقعة

شابة عربية تخلع زوجها بسبب عدم دفعه اشتراك النت

الثلاثاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 152

طالبت سيدة مصرية بخلع زوجها بعد زواج دام 8 أشهر، مبررة طلبها بأنه لا يريد أن يدفع اشتراك الـ Wi-Fi ويطلب منها سرقة رمز مرور الجيران، ويتهرب من دفع فواتير المياه والكهرباء.

وقالت السيدة في شكواها: " تحدثت مع زوجي أكثر من مرة بسبب تراكم فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت الشهرية بشكل مبالغ فيه، إلا أنه قام بإهانتي، وخلال حديثه تلفظ بكلمات عن نقل إقامتنا الى منزل آخر، فعلم صاحب المنزل بتلك المتأخرات فطالبه بالجلوس معه إلا أن زوجي تهرب منه ولم يستمع لحديثه " .

وأضافت الزوجة: "زوجي يشابه والده كثيرًا، والذي كان يتعمد هو الآخر ترك الفواتير المستحقة عليه بالسنوات ثم بعدها يقوم بنقل إقامته إلى منزل آخر، لكن رفضي هذا الأسلوب دفعني إلى ترك المنزل والذهاب إلى شقة والدي بعد نشوب شجار كبير مع زوجة صاحب المنزل "؛ لتطالب بعدها بالخلع.

إقراء أيضاً
شابة سعودية تدخل موسوعة غينيس عن طريق القهوة
مفتي سلطنة عمان يثير عاصفة من الجدل بعد تغريدة غير متوقعة
أثبتها الطب : إذا عجزت عن شم هذه الروائح فهذا يعني إصابتك بـكورنا
زوجان في شهر العسل ينجوان من موت محقق بأعجوبة
زوجة السلطان هيثم تفاجئ الشعب العماني والخليج شاهد بالفيديو حضورها الرسمي
لماذا تصر إسرائيل والامارات التضييق على الفنان محمد عساف؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس