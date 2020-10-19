ماذا تعرف عن حنان الأحمدي التي حازت ثقة الملك سلمان؟

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وتعد الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصبا قياديا في مجلس الشورى، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل 7 سنوات.

ولدت الدكتورة حنان الأحمدي بمنطقة مكة المكرمة، وأتمت تعليمها ما بعد الجامعي في الولايات المتحدة، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم الإدارية من قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود عام 1986، كما حصلت على الماجستير في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة والطب الاستوائي من جامعة تولين في الولايات المتحدة عام 1989، كما حصلت أيضا على الدكتوراه في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة بجامعة بتسبرغ في الولايات المتحدة عام 1995، وحصلت على العديد من جوائز التفوق العلمي من الملحق الثقافي السعودي خلال فترة دراستها للماجستير والدكتوراه.

ولدى الدكتورة حنان الأحمدي مسيرة حافلة بالإنجازات، فقد شغلت عدة مناصب خلال مسيرتها المهنية داخل عدد من القطاعات المهمة بالمملكة، فشغلت منصب منسقة الإدارة الصحية بالفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة.

كما شغلت منصب منسقة البرامج العليا بالفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة خلال، كما شغلت منصب مدير عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، وشهد العام 2013ـ تعيينها عضوا بمجلس الشورى.

وتمتلك الدكتورة حنان الأحمدي عددا من الأبحاث في مجال الإدارة الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي عدد من الدوريات والمجلات العلمية داخل المملكة وخارجها، وشاركت في عدد من الحلقات التطبيقية والبرامج التدريبية والدورات داخل وخارج المملكة.

والتحقت الدكتورة حنان الأحمدي بعضوية عدد من المجالس واللجان منها:

– عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

– عضو مؤسس لمنتدى الغد عام 2009.

– عضو مؤسس للجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر.

– عضو هيئة تحرير دورية الإدارة العامة في الفترة من 2009-2012.

– عضو اللجنة العلمية لجائزة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة منذ 2011 وحتى الآن.

– عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الثقافة والإعلام 2012.

– عضو مجلس الأمناء في منتدى الرياض الاقتصادي 2013.