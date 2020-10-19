مفتي سلطنة عمان يثير عاصفة من الجدل بعد تغريدة غير متوقعة قائد العسكرية السابعة: قواتنا تخوض أشرس المعارك ضد مليشيا الحوثي في ”نهم“ اشتباكات عنيفة بالحديدة والعشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح موقع أمريكي: مفاجأة صادمة تنتظر ترامب في حال هزيمته تعرف عليها أمير سعودي كبير يكشف عن تلقي السعودية تعهدات بالتعويض أول تحرك عسكري للجيش الكويتي في عهد الأمير نواف الصباح وسلاح أمريكي نوعي يدخل المواجهه بشارة للبشرية.. العلماء يعثرون علي نقطة ضعف لفيروس كورونا قرار ملكي بتعيين امرأة حازت ثقة الملك سلمان في أرفع مناصب المملكة ميسي ينافس 9 أساطير في تاريخ كرة القدم لدخول فريق الأحلام الحوثيون يشكون من ”هجوم عنيف“ لأسراب من الجراد قادم من مأرب وشبوة
قالت مصادر عسكرية، الاثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة أسفرت عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش)، فان قوات العمالقة رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية شرق مدينة التحيتا، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأكد البيان أن المواجهات أسفرت عن مصرع ستة من المسلحين الحوثيين بينهم قائد المجاميع الحوثية المهاجمة وأصيب عشرات آخرين خلال الاشتباكات العنيفة، فيما فرّت بقية العناصر نحو مناطق تمركز المليشيات بعد تلقيها ضربات موجعة.
وأشار إلى أن القوات المشتركة في أتم الاستعداد لتلقين الحوثيين دروساً قاسية وتوجيه الضربات الموجعة المتتالية للمليشيات في أي وقت ومكان.
وشهدت جبهات الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات عنيفة، إثر خرق مليشيات الحوثي للهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية رفيعة.