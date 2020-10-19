اشتباكات عنيفة بالحديدة والعشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية، الاثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة أسفرت عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش)، فان قوات العمالقة رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية شرق مدينة التحيتا، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأكد البيان أن المواجهات أسفرت عن مصرع ستة من المسلحين الحوثيين بينهم قائد المجاميع الحوثية المهاجمة وأصيب عشرات آخرين خلال الاشتباكات العنيفة، فيما فرّت بقية العناصر نحو مناطق تمركز المليشيات بعد تلقيها ضربات موجعة.



وأشار إلى أن القوات المشتركة في أتم الاستعداد لتلقين الحوثيين دروساً قاسية وتوجيه الضربات الموجعة المتتالية للمليشيات في أي وقت ومكان.



وشهدت جبهات الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات عنيفة، إثر خرق مليشيات الحوثي للهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية رفيعة.