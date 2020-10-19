مفتي سلطنة عمان يثير عاصفة من الجدل بعد تغريدة غير متوقعة قائد العسكرية السابعة: قواتنا تخوض أشرس المعارك ضد مليشيا الحوثي في ”نهم“ اشتباكات عنيفة بالحديدة والعشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح موقع أمريكي: مفاجأة صادمة تنتظر ترامب في حال هزيمته تعرف عليها أمير سعودي كبير يكشف عن تلقي السعودية تعهدات بالتعويض أول تحرك عسكري للجيش الكويتي في عهد الأمير نواف الصباح وسلاح أمريكي نوعي يدخل المواجهه بشارة للبشرية.. العلماء يعثرون علي نقطة ضعف لفيروس كورونا قرار ملكي بتعيين امرأة حازت ثقة الملك سلمان في أرفع مناصب المملكة ميسي ينافس 9 أساطير في تاريخ كرة القدم لدخول فريق الأحلام الحوثيون يشكون من ”هجوم عنيف“ لأسراب من الجراد قادم من مأرب وشبوة
أعلن علماء في معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا أن فيروسات " ميرس " و " كورونا" و " سارس" تتمتع بنفس نقاط الضعف مما يعطي دفعة من الأمل لتطوير دواء فعال .
وحسب العلماء فإن مشكلة مضادات الفيروسات التقليدية تمكن في أنها تعمل علي الإنزيمات الفيروسية التي تتحور وتصبح مقاومة للأدوية ولذلك فإنه يجب العمل علي القضاء علي البروتينات المسئولة عن تكاثر الفيروس
و أشار العلماء إلي أكثر من 300 بروتين تنتجها الخلية المصابة و تتفاعل مع الفيروسات المذكورة أعلاه ، فإن عدد الجزئيات الفيروسية التي تؤثر في جسم الإنسان حوالي 20 فقط .
و أضاف العلماء أنه من بين البروتينات التي تنتجها الخلايا المصابة بروتين "Tom70" الذي يشارك في حركة جزيئات البروتين من العصارة الخلوية إلى الميتوكوندريا وتنشيط بروتينات إشارات الميتوكوندريا، وبالتالي فإنه يساعد فيروس "كورونا" ، ومع ذلك، عندما يتفاعل جين "Orf9b"مع فيروس كورونا يمكن استخدامه كمصيدة لإيصال الأدوية المضادة للفيروسات والقضاء على الفيروس.