بشارة للبشرية.. العلماء يعثرون علي نقطة ضعف لفيروس كورونا

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن علماء في معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا أن فيروسات " ميرس " و " كورونا" و " سارس" تتمتع بنفس نقاط الضعف مما يعطي دفعة من الأمل لتطوير دواء فعال .

وحسب العلماء فإن مشكلة مضادات الفيروسات التقليدية تمكن في أنها تعمل علي الإنزيمات الفيروسية التي تتحور وتصبح مقاومة للأدوية ولذلك فإنه يجب العمل علي القضاء علي البروتينات المسئولة عن تكاثر الفيروس

و أشار العلماء إلي أكثر من 300 بروتين تنتجها الخلية المصابة و تتفاعل مع الفيروسات المذكورة أعلاه ، فإن عدد الجزئيات الفيروسية التي تؤثر في جسم الإنسان حوالي 20 فقط .

و أضاف العلماء أنه من بين البروتينات التي تنتجها الخلايا المصابة بروتين "Tom70" الذي يشارك في حركة جزيئات البروتين من العصارة الخلوية إلى الميتوكوندريا وتنشيط بروتينات إشارات الميتوكوندريا، وبالتالي فإنه يساعد فيروس "كورونا" ، ومع ذلك، عندما يتفاعل جين "Orf9b"مع فيروس كورونا يمكن استخدامه كمصيدة لإيصال الأدوية المضادة للفيروسات والقضاء على الفيروس.