مفتي سلطنة عمان يثير عاصفة من الجدل بعد تغريدة غير متوقعة قائد العسكرية السابعة: قواتنا تخوض أشرس المعارك ضد مليشيا الحوثي في ”نهم“ اشتباكات عنيفة بالحديدة والعشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح موقع أمريكي: مفاجأة صادمة تنتظر ترامب في حال هزيمته تعرف عليها أمير سعودي كبير يكشف عن تلقي السعودية تعهدات بالتعويض أول تحرك عسكري للجيش الكويتي في عهد الأمير نواف الصباح وسلاح أمريكي نوعي يدخل المواجهه بشارة للبشرية.. العلماء يعثرون علي نقطة ضعف لفيروس كورونا قرار ملكي بتعيين امرأة حازت ثقة الملك سلمان في أرفع مناصب المملكة ميسي ينافس 9 أساطير في تاريخ كرة القدم لدخول فريق الأحلام الحوثيون يشكون من ”هجوم عنيف“ لأسراب من الجراد قادم من مأرب وشبوة
شهدت السعودية سابقة فريدة من نوعها، بعدما حازت امرأة ثقة الملك سلمان بن عبد العزيز، ليصدر أمر ملكي، مساء امس، بتعيينها في منصب مرموق لأول مرة.
ونصَّ الأمر الملكي الصادر عن "الملك سلمان"، بتعيين حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة أنباء "واس" الرسمية.
وأعاد "الملك سلمان" تشكيل "مجلس الشوري" بالحفاظ على عدد من الأعضاء المقربين من الحكومة، وعين آخرين من أصحاب الولاءات لولي العهد محمد بن سلمان.
ويضم مجلس الشورى 150 عضوًا من بينهم 30 امرأة وذلك منذ عهد العاهل السعودي السابق، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر في حينه بتخصيص 20% من مقاعد هذه المؤسسة للنساء.
ويمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية لا تتمتع بأي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه عاهل المملكة.