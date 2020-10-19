ميسي ينافس 9 أساطير في تاريخ كرة القدم لدخول فريق الأحلام

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة اللاعبين العشرة في مركز المهاجم الأيمن، المرشحين لدخول تشكيلة أفضل فريق في تاريخ كرة القدم، والتي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.
ولا تضم القائمة من اللاعبين الحاليين سوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والجناح الهولندي آريين روبن.
ويتنافس ميسي في الاستفتاء مع زميله السابق صامويل إيتو، إضافة إلى كل من لويس فيغو، دافيد بيكهام، جورج بيست، جارينشيا، جيرزينهو، كيفن كيجان، ستانلي ماتيوس وآريين روبن.
كما أعلنت المجلة الفرنسية اليوم، قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز رأس الحربة، وضمت: دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إيزيبيو، ساندور كوسيتش، جيرد مولر، روماريو، رونالدو، ماركو فان باستن، وجورج وايا.
وكانت "فرانس فوتبول"، بدأت قبل أسابيع اختيار فريق الأحلام، الذي سيتشكل من أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم.
وبدأ الأمر بانتقاء الأفضل في مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، والظهير الأيسر، ثم أعلنت المجلة عن المرشحين في مركز خط الوسط الدفاعي وخط الوسط الهجومي.