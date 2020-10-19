الحوثيون يشكون من ”هجوم عنيف“ لأسراب من الجراد قادم من مأرب وشبوة

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الإثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، أن أسراب الجراد تهاجم المزارع في مناطق خاضعة لسيطرتها غربي اليمن، محذرة من خسائر اقتصادية.

جاء ذلك على لسان وجيه المتوكل، مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة في حكومة الحوثيين(غير معترف بها دوليا)، حسب وسائل إعلام حوثية.



وأوضح المتوكل أن "أسراب جراد صحراوي قادمة من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب(شرق) والجوف(شمال) تهاجم الزراعة في السهل التهامي غربي اليمن".

وبيّن المتوكل أن "هناك مخاطر تكمن في تواجد الجراد بمناطق السهل التهامي الممتدة في محافظتي حجة والحديدة، حيث تتواجد حشرات الجراد بمختلف مراحل تكونها".

وشدد على أن الوضع بحاجة إلى جهود ميدانية كبيرة للحد من الخسائر الاقتصادية بسبب انتشار آفة الجراد على الزروع والنباتات.

وأفاد بأن الظروف البيئية ملائمة جداً لتكاثر الحشرة في تلك المناطق، حيث تسودها أمطار غزيرة ورطوبة وغطاء نباتي أخضر.

وتشكل الزراعة مصدر دخل لملايين اليمنيين الذين باتوا يعيشون ظروفا معيشية صعبة جراء استمرار الصراع.