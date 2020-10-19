الريال يهوي من جديد امام الدولار والسعودي (أسعار الصرف الآن)

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 19 اكتوبر:
-في صنعاء
شراء الدولار 614
بيع الدولار 616
شراء السعودي 162
بيع السعودي 162.30
-في عدن
شراء الدولار 833
بيع الدولار 836
شراء السعودي 219
بيع السعودي 219.50