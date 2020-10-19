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الريال يهوي من جديد امام الدولار والسعودي (أسعار الصرف الآن)

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 19 اكتوبر:

-في صنعاء

 شراء الدولار 614

بيع الدولار 616

شراء السعودي 162

بيع السعودي 162.30

-في عدن

 شراء الدولار 833

بيع الدولار 836

شراء السعودي 219

بيع السعودي 219.50

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