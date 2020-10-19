في طريقة مثيرة للشفقة...مواطنون في الأقصى يتصدون لوفد إماراتي ويقومون بطرده خلال وجوده في ساحة المسجد الأقصى الشريف الناتو يدخل على خط الوساطة بين تركيا واليونان والأخيرة تهاجم إجراءات تركية في بحر إيجة في تطوات هي الأقوى ...رئيس أذربيجان يعلن رسمياً تحرير 13 قرية جديدة كانت تحت سيطرة أرمينيا وهذه اسمائها الخروقات الحوثية للهدنة في الحديدة تخلف عشرات القتلى والجرحى بصفوف المدنيين في ظل صمت أممي ومناشدات الأهلي للحكومة الشرعية بتدخل تفاصيل ..أكبر شراكة استراتيجية وتاريخية بين 3 معاهد أبحاث في الإمارات وإسرائيل وواشنطن المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في زيارة رسمية للبحرين جرائم تضاف إلى رصيد الجماعة....المليشيات الحوثية توقف تمويل مؤسسات الدعم الطبي ..والمتضررين يتجاوز 6ملايين شخص عاجل: العاهل السعودي يعيد هيكلة عدد من المؤسسات ويصدر أوامر ملكية بأكثر من 160 تعيين اليمن تسجل حالتي وفاة وإصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ الحوثي: جاهزون لاطلاق سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي
قام عدد من سكان مدينة القدس بطرد وفد إماراتي خلال وجوده في المسجد الأقصى، على الرغم من الحراسة التي كانت ترافقه.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة وجود الوفد في المسجد الأقصى في الوقت الذي كانوا يلتقطون فيه الصور، ليقترب أحد الأشخاص مطالبا إياهم بالخروج من المسجد.
وأفاد شهود عيان أن وفدا من 3 إماراتيين وصل إلى المسجد الأقصى عبر باب السلسلة، وسط وحراسة الشرطة الإسرائيلية، وخلال تجوله داخل مسجد قبة الصخرة والتقاطه الصور، قام المصلون بطرده من المسجد، رافضين أن تكون زيارة العرب والمسلمين للأقصى بحراسة شرطية وبتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مرددين شعارات ضد التطبيع، بحسب ما نقل موقع "فلسطين اليوم".
وأصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في وقت سابق، فتوى يحرم فيها صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى.
وقال مفتي القدس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن تلك الفتوى تتوافق مع فتواه السابقة التي أصدرها عام 2012.
وكانت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت رسميا في بيان مشترك نهاية أغسطس/آب الماضي، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات