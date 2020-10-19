في تطوات هي الأقوى ...رئيس أذربيجان يعلن رسمياً تحرير 13 قرية جديدة كانت تحت سيطرة أرمينيا وهذه اسمائها

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، تحرير 13 قرية جديدة من الاحتلال الأرميني، في إقليم "قره باغ".

وأوضح علييف في تغريدة على حسابه في تويتر، أن القرى المحررة تتبع لمدينة جبرائيل.

وذكر علييف أن القرى المحررة هي سلطانلي وأميرفارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيهانلي وكوملاك وحاجلي وكويرتشينيسيللي ونيازغولار وكتشل محمدلي وشاهفيللي وحاجي اسماعيلي وإسحاقلي.

وفي وقت سابق أعلن علييف تحرير قرى "هرمانجق" و"أقبولاق" و"أهولّو" في مدينة "خوجاوند".

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت/ الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في "قره باغ".

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.