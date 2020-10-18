عاجل: العاهل السعودي يعيد هيكلة عدد من المؤسسات ويصدر أوامر ملكية بأكثر من 160 تعيين

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اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاحد، أوامر ملكية جديدة تضمنت بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعدد من الاعضاء.
وجاء الامر الملكي الثاني بتعيين الشيخ غيهب محمد الغيهب مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وقضى امر ملكي اخر بتيعين الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
كما تضمن امر ملكي آخر باعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، و تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات.