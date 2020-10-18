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اليمن تسجل حالتي وفاة وإصابة جديدة بفيروس ”كورونا“

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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سجلت، اللجنة العليا للطوارئ، اليوم الأحد 18 اكتوبر/تشرين الأول، حالتي وفاة وإصابة واحدة، بوباء كورونا، جميعها في محافظة المهرة (شرقي البلاد).

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على "تويتر"، إنها سجلت "حالة إصابة واحدة جديدة، وحالتي وفاة، وحالة شفاء جميعها من المهرة".

وأكدت اللجنة ارتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها إلى (2056) حالة منها (597) وفاة و(1338) حالة تعافٍ.

جدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لا تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

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