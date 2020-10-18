إحصائية حديثة: جريمة واحدة كل 3 ساعات في محافظة إب

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ارتفعت معدلات الجريمة بشكل لافت في محافظة إب (وسط اليمن)، خلال الأعوام الستة الأخيرة، في ظل تزايد ملحوظ لجرائم القتل، وسط إنتشار كبير لظاهرة حمل السلاح لدى الأطفال.
وسجلت إحصائيات حديثة لمنظمات حقوقية ومحلية، وقوع أكثر من 17 ألف جريمة في إب بين عامي 2014 - 2020 ، بمعدل 8 جرائم تقريبا في اليوم، أي جريمة واحدة كل 3 ساعات.
وبحسب تقارير منظمات حقوقية (غير حكومية) تنوعت الجرائم والإنتهاكات المسجلة، ما بين القتل والشروع في القتل والخطف وتفجير المنازل وجرائم الاعتداء والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وعمليات النهب ومصادرة الحقوق والحريات.
وتعتبر إب من أعلى المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية خلف العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، إذ يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص تقريباً.
وتزايدت هذه المعدلات في الآونة الأخيرة، بعد موجة النزوح التي استقبلتها المدينة من المحافظات المجاورة نتيجة الحرب المشتعلة في البلد.