الحوثي: جاهزون لاطلاق سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال القيادي البارز في جماعة الانقلاب الحوثية، محمد علي الحوثي، إن جماعته على استعداد لإجراء تبادل شامل للأسرى مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بمن فيهم وزير الدفاع السابق.

وأضاف الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، في تغريدة على "تويتر": "نرحب بكل المواقف الدولية التي أظهرت دعمها وتفاؤلها بخروج الأسرى".

وأكد عضو المجلس السياسي الاعلى أن هذا الملف ـ ملف الأسرى ـ إنساني ولا يخضع لأي اعتبار"، حد قوله.

وتابع "جاهزون للتبادل الكلي (للأسرى) بما فيهم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق) وغيره والجنسيات الأخرى".

وجاء تصريح القيادي الحوثي، عقب انتهاء أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر قبل نحو ست سنوات، حيث سيّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يومي الخميس والجمعة 11 رحلة جوية من وإلى خمس مدن في اليمن والسعودية.

وقالت اللجنة في تغريدة على "تويتر" :"نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي".

وأضافت اللجنة: "نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين".

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة أسرى يمنيين وسعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى جماعة الحوثيين الانقلابية.