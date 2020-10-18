مليشيا الحوثي تفجر 3 منازل بالبيضاء

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فجرت مليشيا الحوثي الانقلابية ثلاثة منازل في مناطق طياب والبطحاء بمديرية ذي ناعم محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي فجرت منزلي صالح عمر الهشامي وأحمد محمد القيسي في عزلة طياب بمديرية ذي ناعم، كما قامت بتفجير منزل مبخوت محمد المشرقي في قرية البطحاء بالمديرية ذاتها.
واوضحت المصادر تضرر عدد من منازل المواطنين المجاورة للمنازل التي تم تفجيرها.
يذكر ان المليشيا الحوثية سبق وفجرت عشرات من منازل المدنيين في مديرية ذي ناعم ومناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.