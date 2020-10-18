مفوضية اللاجئين تجري ترتيبات لافتتاح مكتب لها بمأرب

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ناقش وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، الأحد 18 اكتوبر/تشرين الأول، مع فريق المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي يزور المحافظة برئاسة مسئول الحلول الدائمة للمفوضية ارينيك لينكر، الترتيبات لافتتاح مكتب للمنظمة بالمحافظة.

كما جرى مناقشة تعزيز شراكة المنظمة الإنسانية مع السلطة المحلية ورفع مستوى تدخلاتها ومشاريعها الإنسانية لخدمة النازحين والمجتمع المحلي في مجالي الحماية والإيواء بدرجة رئيسية (وفق وكالة سبأ).

وأعرب الوكيل مفتاح عن ترحيب السلطة المحلية بطلب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بفتح مكتب لها في المحافظة من أجل تعزيز حضور ودور هذه المنظمة الأممية الهامة ومساندة السلطة المحلية في مواجهة التحديات التي تواجهها جراء استقبالها أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين.

وذكر أن نحو ثلاثة ملايين نازح ومهجر منهم ما يقارب مليوني نازح يسكنون في 131 مخيما وتجمعا للنازحين وموثقة أسمائهم لدى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

وأشار إلى استمرار موجات النزوح حتى اليوم بسبب استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في حربها على الشعب اليمني وتهجير المناوئين لها والرافضين لمشروعها من منازلهم وقراهم وأعمالهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

بدوره أشار" لينكر" إلى أن مكتب المفوضية سيقدم في ديسمبر المقبل الدفعة الأولى من المساعدات النقدية للنازحين والمجتمع المضيف المستهدفين في برنامج الحماية التي تنفذه المفوضية، والذي يستهدف 19 ألف نازح و15 في المائة من المجتمع المحلي.