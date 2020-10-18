مفوضية اللاجئين تجري ترتيبات لافتتاح مكتب لها بمأرب تل أبيب تكشف عن الدولة الخليجية التي تربطاها علاقات سرية مع إسرائيل منذ 20 عاما أول دولة عربية تتعامل مع الكلاب لاكتشاف سرطان الثدي الغارديان تنشر الخفايا والمستور وتكشف أملاك بن زايد في لندن وتروي قصة العقارات التي قيمتها أكثر من 5 مليار السعودية تعلن للسعوديين والسعوديات فتح باب التقدم للوظائف وتضع 5 شروط صارمة للحصول عليها أثبتها الطب : إذا عجزت عن شم هذه الروائح فهذا يعني إصابتك بـكورنا أول دولة خليجية تغرق مطاراتها بالرحلات القادمة من إسرائيل ما لا يعرفه العرب عن الفوائد المذهلة للقرفة ترامب يعلن عن مفاجأة في حال خسارته الانتخابات الرئاسية تعرف على الدولة الشهيرة التي تعلن رسميا ان 27 % من بناتها سمينات
ناقش وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، الأحد 18 اكتوبر/تشرين الأول، مع فريق المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي يزور المحافظة برئاسة مسئول الحلول الدائمة للمفوضية ارينيك لينكر، الترتيبات لافتتاح مكتب للمنظمة بالمحافظة.
كما جرى مناقشة تعزيز شراكة المنظمة الإنسانية مع السلطة المحلية ورفع مستوى تدخلاتها ومشاريعها الإنسانية لخدمة النازحين والمجتمع المحلي في مجالي الحماية والإيواء بدرجة رئيسية (وفق وكالة سبأ).
وأعرب الوكيل مفتاح عن ترحيب السلطة المحلية بطلب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بفتح مكتب لها في المحافظة من أجل تعزيز حضور ودور هذه المنظمة الأممية الهامة ومساندة السلطة المحلية في مواجهة التحديات التي تواجهها جراء استقبالها أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين.
وذكر أن نحو ثلاثة ملايين نازح ومهجر منهم ما يقارب مليوني نازح يسكنون في 131 مخيما وتجمعا للنازحين وموثقة أسمائهم لدى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
وأشار إلى استمرار موجات النزوح حتى اليوم بسبب استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في حربها على الشعب اليمني وتهجير المناوئين لها والرافضين لمشروعها من منازلهم وقراهم وأعمالهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
بدوره أشار" لينكر" إلى أن مكتب المفوضية سيقدم في ديسمبر المقبل الدفعة الأولى من المساعدات النقدية للنازحين والمجتمع المضيف المستهدفين في برنامج الحماية التي تنفذه المفوضية، والذي يستهدف 19 ألف نازح و15 في المائة من المجتمع المحلي.