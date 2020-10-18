تل أبيب تكشف عن الدولة الخليجية التي تربطاها علاقات سرية مع إسرائيل منذ 20 عاما

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مسؤول إسرائيلي، إن الاتفاق الدبلوماسي المتوقع توقيعه الأحد، بين إسرائيل والبحرين، يتوج 20 عاما من العلاقات السرية بين البلدين، بحسب إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول لم تسمه قوله: “يدور الحديث عن علاقات ظلت لـ20 عاما تحت الرادار، وهناك الآن فرصة للخروج بها إلى النور”.

وفي وقت سابق الأحد، أقلعت من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب، طائرة على متنها وفد إسرائيلي يرافقه مسؤولون أمريكيون، في طريقها إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتوقيع اتفاق دبلوماسي، يقضي بفتح سفارتين.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الوفد الإسرائيلي يترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، فيما يترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة (المالية) ستيفن منوشين، ويضم أيضا آفي بيركوفيتش مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستشق الطائرة طريقها عبر السعودية إلى البحرين، في رحلة مباشرة.

ومن المنتظر أن يوقّع الوفد الإسرائيلي مع البحرين على 6 أو 7 وثائق للتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية حول إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية، واتفاقيات أخرى في مجالات الاتصالات والتجارة، وفق المصدر ذاته.

وسيكون في استقبال الوفد الإسرائيلي- الأمريكي المشترك في مطار المنامة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بعد ذلك ستنطلق المحادثات الثنائية في مجموعات عمل، ثم إقامة مراسم توقيع الاتفاقيات.

ومن المتوقع ألا تزيد مدة زيارة الوفد الإسرائيلي في المنامة عن 7 ساعات يعود بعدها إلى تل أبيب.

وسيواصل الوفد الأمريكي جولته من المنامة إلى أبوظبي، ومن هناك سيرافق وفدا إماراتيا إلى إسرائيل الثلاثاء للتوقيع على نحو 18 اتفاقية في مجالات مختلفة بينها الطيران والاستثمار والتعاون العلمي التكنولوجي، وإصدار التأشيرات، وإنشاء سفارات، بحسب “يديعوت”.

وقررت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.