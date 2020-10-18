السعودية تعلن للسعوديين والسعوديات فتح باب التقدم للوظائف وتضع 5 شروط صارمة للحصول عليها

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تبدأ الأحوال المدنية السعودية، اليوم الأحد، تلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة لديها، حيث ترتب لاستقطاب الكوادر البشرية من الجنسين للعمل في مناطق ومحافظات مختلفة من البلاد.
ومن بين شروط الالتحاق بالوكالة التابعة لوزارة الداخلية، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، حسبما أوردت صحيفة "عاجل" السعودية.
كما تشمل الشروط أيضا، حسن السيرة والسلوك والسمعة، وألا يكون المتقدم من المحكوم عليهم بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون متزوجا من غير سعودية، وأن يكون لائقا طبيا، ولديه هوية وطنية سارية المفعول.
ويمكن لحملة الشهادة الثانوية فأعلى، التقدم للوظائف، على أن يكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراء المقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية.
وتشترط الوكالة إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية والهوية الوطنية وصورتين شخصيتين عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية.
ونوهت بأنه سيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون في السيرة، لافتة إلى ضرورة معادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وتحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات.