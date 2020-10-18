أثبتها الطب : إذا عجزت عن شم هذه الروائح فهذا يعني إصابتك بـكورنا

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الأبحاث الطبية أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض الإصابة بفيروس " كورونا" ، وحاول باحثين في الهند التوصل إلي بعض الروائح التي تكون مقياس للإصابة بفيروس " كورونا " .

و اختار الباحثون 5 روائح متوفرة في المطبخ الهندي لإجراء الدراسة عليها وهي " النعناع و زيت جوز الهند والشمر و الثوم والحبهان، وذلك بعد تجربة 25 نوع مختلف من الروائح .

و وجد الباحثون أن وجود العجز في حاسة الشم فيما يقرب من 50% من المرضي المصابين بفيروس " كورونا" المستجد دون أعراض كان من بين الروائح الخمسة التي فشلوا في التعرف عليها هي النعناع و زيت جوز الهند ، لذلك ينصح العلماء الناس إذا كانوا يتساءلون عن إصابتهم بفيروس " كورونا" فعليهم تذوق " النعناع و جوز الهند " .