أثبتها الطب : إذا عجزت عن شم هذه الروائح فهذا يعني إصابتك بـكورنا

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كشفت الأبحاث الطبية أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض الإصابة بفيروس " كورونا" ، وحاول باحثين في الهند التوصل إلي بعض الروائح التي تكون مقياس للإصابة بفيروس " كورونا " .
و اختار الباحثون 5 روائح متوفرة في المطبخ الهندي لإجراء الدراسة عليها وهي " النعناع و زيت جوز الهند والشمر و الثوم والحبهان، وذلك بعد تجربة 25 نوع مختلف من الروائح .
و وجد الباحثون أن وجود العجز في حاسة الشم فيما يقرب من 50% من المرضي المصابين بفيروس " كورونا" المستجد دون أعراض كان من بين الروائح الخمسة التي فشلوا في التعرف عليها هي النعناع و زيت جوز الهند ، لذلك ينصح العلماء الناس إذا كانوا يتساءلون عن إصابتهم بفيروس " كورونا" فعليهم تذوق " النعناع و جوز الهند " .