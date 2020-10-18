أول دولة خليجية تغرق مطاراتها بالرحلات القادمة من إسرائيل

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أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل والإمارات تعملان على توقيع اتفاق جديد حول الرحلات الجوية التجارية العاملة بين البلدين.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن البلدين (الإمارات وإسرائيل) سيوقعان يوم الثلاثاء القادم اتفاقا للسماح بـ 28 رحلة تجارية أسبوعية بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ومطاري دبي وأبو ظبي.
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح برحلات طيران مستأجرة "غير محدودة" إلى مطار أصغر يقع في جنوب إسرائيل و 10 رحلات شحن أسبوعية.
ونوهت الوكالة إلى أن اتفاق الطيران سيوقع في مطار بن غوريون ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات بين البلدين بشكل فعلي في غضون أسابيع.
وبدورها، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، سر رقم رحلة شركة الطيران "العال" إلى البحرين، اليوم الأحد.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية"، أن رمز الهاتف أو الكود الدولي إلى البحرين "+973" وهو رقم رحلة شركة الطيران العال إلى المنامة، أيضا.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن: الاتصال المباشر بين إسرائيل والبحرين يفتح باب التواصل وبناء علاقات وطيدة بين الشعبين في مختلف المجالات، ويعود بالخير والبركة على المنطقة برمتها".
وكانت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنوا رسميا في بيان مشترك نهاية أغسطس الماضي بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات.