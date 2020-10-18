ترامب يعلن عن مفاجأة في حال خسارته الانتخابات الرئاسية

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مفاجأة في حالة خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسه جو بايدن.

حيث أكد أنه "قد يضطر إلى مغادرة البلاد إذا كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن".

وقال "ترامب" أثناء مؤتمر انتخابى له فى مدينة ماكون بولاية جورجيا الأمريكية، إنه "سيشعر بضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات فى تاريخ انتخابات الرئاسة".

ويتبادل "ترامب" الرئيس الحالي، و"بايدن" نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر، إذ حذر المرشح الديمقراطي، أمس السبت، من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

فيما شنَّ "ترامب" هجومًا حادًّا على الحزب الديمقراطى ومنافسه فى الانتخابات الرئاسية "جو بايدن"، محذرًا الأمريكيين من أن فوز "بايدن" يعنى تسليم أمريكا لأصحاب الفكر اليسارى المحرض على الفوضى والعنف، والذى سيؤدى نهاية المطاف إلى إفلاس الولايات المتحدة.

وكان "ترامب"، تراجع عن موقفه السابق بشأن عدم قبوله بنتائج الانتخابات في حال خسارته، مبديًا موقفًا جديدًا خلال مقابلة حديثة له.

وقال "ترامب" في مقابلة له، مساء الخميس، مع محطة "إن بي سي" التلفزيونية المحلية، إنه سيقبل انتقال السلطة في البلاد سلميًّا، في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ولكنه اشترط لذلك أن تكون تلك الانتخابات "نزيهة".

وأضاف: "نعم سأقبل انتقالًا سلميًا للسلطة، ولكن أريد أن تكون انتخابات نزيهة وكذلك يريد الجميع.. عندما أرى الآلاف من أوراق الاقتراع ملقاة في القمامة ويصدف أنها تحمل اسمي، فأنا لست سعيدًا بذلك".