تعرف على حجم التجارة بين تركيا والدول العربية في 2019 (إنفوغراف)

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة التركية أن الصادرات التركية إلى الدول العربية خلال عام 2019 بلغت 171 مليار دولار بزيادة 2.1 بالمئة أما الواردات فبلغت 202 مليار دولار بانخفاض 9.1 بالمئة مقارنة بالعام 2018.
يظهر الإنفوغراف التالي ترتيب الدول العربية حسب قيمة الصادرات والواردات مع تركيا للعام 2019.