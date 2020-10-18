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تعرف على حجم التجارة بين تركيا والدول العربية في 2019 (إنفوغراف)

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة التركية أن الصادرات التركية إلى الدول العربية خلال عام 2019 بلغت 171 مليار دولار بزيادة 2.1 بالمئة أما الواردات فبلغت 202 مليار دولار بانخفاض 9.1 بالمئة مقارنة بالعام 2018.

يظهر الإنفوغراف التالي ترتيب الدول العربية حسب قيمة الصادرات والواردات مع تركيا للعام 2019.

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