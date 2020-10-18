زوجان في شهر العسل ينجوان من موت محقق بأعجوبة

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر زوجان من ولاية أريزونا الأمريكية القيام برحلة برية عبر كولورادو في شهر العسل لتجنب مضاعفات كوفيد – 19، لكنهما كادا يخسران حياتهما بعد سقوط الصخور عليهما.

وكان جايسون وريبيكا باكمان في طريقهما قد من تيلورايد إلى منزلهما في جوديير بولاية أريزونا، عندما تحطمت سيارتهما بفعل الصخور المتساقطة من جرف.

وقالت باكمان لموقع AZFamily.com: "كان لدي الوقت لأقول: يا إلهي، جايسون! لقد اصطدمت بالجزء الرئيسي الذي كان يتساقط ثم ارتدت إحدى القطع على الزجاج الأمامي وغطاء المحرك".

وأضافت إن "الاصطدام كان حتميًا"، لكنهما نجيا بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.

وتابعت: "حلمت في الليلة السابقة أنني كنت في السيارة لوحدي وشيء ما، لا أتذكر ما دفعني بعيدًا عن الطريق وأحب السقوط الحر على منحدر". لذلك، كنت قلقة للغاية في ذلك اليوم بينما كنا نسير عبر الجبال".

ومضت إلى القول: "كم هو مروع أن يتزوج أحدهم أسبوعًا واحدًا ويدفن في اليوم التالي. أنا وجيسون لدينا آباء في الجنة وأعتقد أن لدينا ملائكة تبحث عنا".