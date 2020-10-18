بيان هام للحكومة اليمنية

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دانت الحكومة اليمنية اليوم الاحد بأشد العبارات قيام النظام الايراني بتهريب احد عناصره الى الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها القرار ٢٢١٦.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان استمرار النظام الايراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الارهابية بتهريب الاسلحة والافراد الى مليشيا الحوثي انقلابية يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الامن لادانة هذه الممارسات والانتهاكات الايرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.