صاروخ باليستي من صنعاء الى صعدة

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخا من صنعاء وسقط في صعدة".

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة واس السعودية، أن الحوثيين استخدموا الأعيان المدنية في صنعاء مكاناً لإطلاق الصاروخ، وبعد قطعه مسافة 159 كم سقط الصاروخ داخل الأرضي اليمنية بمحافظة صعدة.

وأضاف أن "الميليشيات مستمرة بانتهاكاتها عبر صواريخها التي تسقط عشوائيا على المدنيين".

والثلاثاء الماضي، اعلن التحالف تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية في اليمن.