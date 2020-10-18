مكتب غريفيث يرد على أخبار تورط الأمم المتحدة في نقل سفير طهران الى صنعاء

الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، صحة الأخبار المتداولة بشأن نقل السفير الإيراني لدى الحوثيين على متن طائرة أممية إلى صنعاء.

وأوضح مكتب غريفيث أن الأمم المتحدة لم تنظم أي رحلات جوية إلى صنعاء منذ تاريخ الخامس من أكتوبر الجاري.

وقال المكتب في تغريدة على صفحة المبعوث بموقع تويتر: ينفي مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي دور في نقل حسن ايرلو إلى صنعاء، ويحث الإعلاميين على التأكد من المعلومات قبل نشرها عبر التواصل مع القسم الإعلامي للمكتب.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب أعلن أمس وصول سفير جديد وفوق العادة من بلاده إلى العاصمة اليمينة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مضيفا أن السفير واسمه حسن ايرلو مطلق الصلاحية.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن تعيين إيران سفيرا جديدا لها في صنعا "ما هو إلا تعيين حاكم عسكري إيراني على صنعاء" وتحالف مع الحوثي لن نعترف به.

وفي حين لم تكشف إيران عن الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه وصل على متن طائرة نقلت الأربعاء الماضي 283 جريحا حوثيا كانوا يتلقون العلاج، ضمن صفقة مع واشنطن أفرجت الجماعة بموجبها عن معتقلين اثنين يحملان الجنسية الأميركية كما أفرجت عن رفات ثالث.

وأكدت وسائل إعلام الجماعة الحوثية حينها أن آخرين من عناصرها لم تحدد عددهم غادروا أيضا صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج.