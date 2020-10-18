قوات الشرعية تطلق عملية عسكرية مفاجئة لتحرير مدينة في الجنوب

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أطلقت القوات الحكومية، اليوم الأحد، عملية عسكرية مفاجئة لتحرير مدينة في محافظة الضالع جنوبي اليمن من قبضة الحوثيين.
وشنت القوات هجوما على مواقع خاضعة للحوثيين بمدينة دمت والجبال المحيطة بها.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة تحرز تقدما واسعا بمدينة دمت ومناطق العود الحدودية مع محافظة إب شمالي الضالع.
وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية انطلقت من شمال مريس بمشاركة كل الألوية والوحدات العسكرية شمال الضالع، موضحة أن العمليات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تعرضت فيها ميليشيات الحوثيين لخسائر كبيرة.
وذكرت المصادر أن جبل ناصة الاستراتيجي شمال الضالع تجري حوله أقوى المعارك ويمثل نقطة تحول في سير المعارك.. مشيرة إلى أنه يطل على أربع محافظات إلى جانب السلسلة الجبلية المتصلة فيها وأهمها جبل العود الذي يفصل محافظة الضالع وإب وجبل الشامي.
كما أشارت إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير قرى حجلان والرحبة وسون، وتدور معارك حول كرش والحقب وسون ورمه والمعصر.
وفي سياق متصل قالت مصادر ميدانية إن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على منطقة محقن وقطع الإمدادات عن الحوثيين.
وتقول المصادر إن المعارك جارية بمحيط جبل ناصة من ثلاث محاور هي: محور يعيس الزيلة ومحور سطاح الحقب فضلا عن محور سون شليل، فيما انطلقت عملية أخرى مصاحبة غرب قعطبة في محور هجار الفاخر.