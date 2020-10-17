وزارة الدفاع تحتفي بـ”المحررين“ من سجون الحوثي و”المقدشي“ يؤكد: ”لن تهدأ ضمائرنا الا بتحرير كامل بلادنا وتطهير كل ذرة من ترابه“

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اقامت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة، السبت 17 اكتوبر/تشرين الأول، حفل استقبال وتكريم للمحررين من قوات الجيش والمقاومة والمعتقلين والمخفيين قسرا، اللذين تم الافراج عنهم من سجون مليشيا الحوثي ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

حضر الحفل وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومحافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان ووكيلي وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ووكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي ورئيس واعضاء الفريق الحكومي المفاوض وعدد من وكلاء المحافظات والقيادات العسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية والقبيلة.

وفي الحفل، قال وزير الدفاع الفريق المقدشي للمحررين ان قيادة الشرعية اولت ملف التبادل اهتماما كبيرا ومتابعة مستمرة وقدمت التنازلات تلو التنازلات أمام صلف وتعنت المليشيا الحوثية المتمردة.

وهنأ المقدشي المحررين، معبرا عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل صناعة هذه الفرحة. وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ستظل تبذل كل ما بوسعها في سبيل الافراج عن كل المغيبين والمخفيين قسرا، وتقديم الرعاية اللازمة للمحررين.

وقال ان الفرحة الكبرى ستكون بتحقيق النصر الكبير والانتصار لكل المظلومين والمقهورين والمشردين والمهجرين، مجددا العهد والوعد لشعبنا وابطالنا باعادة الحرية والكرامة لليمن، كل اليمن "وان نستعيد لوطننا سعادته واستقراره وسيادته".

مضيفا: "لن تقر اعيننا ولن تهدأ ضمائرنا الا بتحرير كامل بلادنا وتطهير كل ذرة من تراب الوطن الغالي من دنس الامامة والاستعمار والشرور الايرانية لكي ينعم شعبنا بالحرية والحياة الكريمة وهويته وحضارته ومكانته المستحقة بين الشعوب".

وتم خلال الحفل منح الابطال المحررين شهادات تقديرية من وزارة الدفاع تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة المليشيات الحوثية المتمردة والدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة.