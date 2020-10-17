الملك سلمان وولي عهده محمد يهنئان رئيس أذربيجان

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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، برسالتين إلى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.
وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الملك سلمان بعث برقية تهنئة لعلييف بمناسبة ذكرى يوم استقلال أذربيجان، حيث أعرب العاهل السعودي عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة" للرئيس الأذربيجاني، و"لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق إطراد التقدم والازدهار".
كما بعث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس الأذربيجاني.
وتحتفل أذربيجان اليوم بعيد استقلال البلاد عقب انفصالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991 في ظل حرب مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورني قره باغ.
واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.
وأكد الرئيس الأذربيجاني مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة"، موضحا ضرورة أن يقدم الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.
من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناغورني قره باغ أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.