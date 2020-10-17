السعودية تكشف عن اعتقال عدد من ضباط وزارة الدفاع ومسئولين في الحكومة

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السلطات السعودية اعتقال مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع، وموظفين حكوميين ومقيمين في قضايا فساد ضخمة.

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن مجموع المبالغ المختلسة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تجاوز 600 مليون ريال (160 مليون دولار).

ونشرت الهيئة مشاهد لما قالت إنها مبالغ ضخمة تم تخزينها بمخابئ تحت الأرض، وأخرى في غرفة خدمات لأحد المساجد.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (حكومية) في بيان صدر في وقت متأخر الخميس، إن الهيئة باشرت التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية، أبرزها "شبهات فساد وتنفع واستغلال نفوذ وظيفة عامة".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض، إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز وأمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي، وإحالتهما للتحقيق في واقعة فساد في وزارة الدفاع.

وفي آذار/ مارس 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة والمحافظة على المال العام".