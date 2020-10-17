محمد صلاح يواصل التألق بهدف تاريخي أمام إيفرتون

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واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، تألقه بتوقيعه لهدف تاريخي أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووقع النجم المصري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (2-2).
وهذا الهدف، يحمل الرقم 100، لصلاح بقميص ليفربول، في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.
وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17، الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول.
كما بات صاحب الـ28 عاما، ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ 100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).