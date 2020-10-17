الاتحاد الاوروبي يتوحد ويعلن مهاجمته ضد تركيا ويحدد قائمة بالمطالب

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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من جديد هاجم الاتحاد الاوروبي تركيا خلال بيان ختامي صدر عن قمة زعماء الاتحاد .

ووصف البيان تركيا، بأنها تمارس أعمالا أحادية واستفزازية من خلال أنشطة التنقيب التي تقوم بها في الآونة الأخيرة شرقي المتوسط.

واختتم زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم قمتهم التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما دعا الاتحاد احترام قرارات مجلس الأمن بخصوص إعادة فتح منطقة “مرعش” المغلقة في شمال قبرص التركية، داعيًا إلى بهذا الصدد.

وأكّد البيان الختامي للقمة على تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية.

ودعا الزعماء الأوروبيون تركيا إلى “التراجع عن أعمالها والعمل من أجل خفض التوتر”، وفق نص البيان.

وفتحت جمهورية شمال قبرص التركية، الأسبوع الماضي، جزءًا من منطقة “مرعش” بمدينة “غازي ماغوصة” شرقي البلاد. بعد إغلاق دام 46 عاما.

كما تم إغلاق “مرعش” بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب “عملية السلام” العسكرية التركية.

وفي وقت سابق عقّب الاتحاد الأوروبي على فتح السلطات في جمهورية قبرص التركية لمنطقة “مرعش” المغلقة.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يشعر بالقلق العميق إزاء هذا الإجراء.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يريد التزام الأطراف بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن الاتحاد ملتزم بحل مشكلة قبرص في إطار الأمم المتحدة. كما أكد دعمهم لبدء مفاوضات تحت رعاية الأمم .

واشار الى انهم يتوقعون من تركيا اجراءات تصب في هذا الاتجاه.

ولفت أيضا الى ان الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور فعال في المفاوضات.